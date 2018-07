AP Bixby deverá estar presente no sucessor do Galaxy S7, que será anunciado nesta semana

A Samsung liberou oficialmente nesta quinta-feira, 19, a atualização do Android Nougat (7.1.1) para seus celulares Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge. A partir da data, donos desses aparelhos poderão baixar o novo sistema, que deve chegar para outros smartphones da empresa em breve – entre eles, estão os diversos modelos do Galaxy S6, bem como o Galaxy A3 e o Galaxy A8.

A empresa chegou um pouco atrasada no sistema operacional, depois de rivais como Sony e Lenovo e os aparelhos do próprio Google – as linhas Pixel e Nexus. Isso se deve à customização que cada empresa faz do sistema operacional do Google, e a Samsung é conhecida por suas versões modificadas da plataforma.

Entre as novidades do novo Android, estão o suporte a rodar dois aplicativos ao mesmo tempo em formato de tela dividida.

Nos aparelhos da Samsung, será possível ajustar quanto cada aplicativo vai ocupar da tela, bem como existe uma nova função capaz de rodar 7 aplicativos na mesma tela lado a lado.

Outra novidade é a função de Resposta Direta (Direct Reply, em inglês), que permite que você responda a mensagem de um contato sem deixar a tela do app que está usando.

Além disso, será possível também customizar modos de configurações do smartphone, otimizando funcionalidades para performance, entretenimento, jogos ou economia de bateria.

Outras fabricantes. Os primeiros aparelhos a receberem o Android Nougat foi a linha Nexus, do Google, em 22 de agosto. Depois disso, a empresa também colocou o sistema nos aparelhos Pixel, lançados em outubro.

A também sul-coreana LG já tem o Nougat rodando no LG G5 e no LG V20. A Lenovo, por sua vez, já disponibilizou a atualização no Moto Z e no Moto Z Force desde novembro de 2016. Já a Sony começou a atualização pelo Xperia XZ, em 1º de dezembro.