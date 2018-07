??? Juíza considera que ação contra cópia só diz respeito a eletrônicos já lançados

NOVA YORK – Uma juíza norte-americana rejeitou um pedido feito pela Samsung para ter acesso aos novos iPad e iPhone da Apple, ainda não lançados. O pedido faz parte de ação sobre patentes entre as duas empresas.

Em abril deste ano a Apple moveu uma ação contra a Samsung, alegando que os smartphones e o tablet da linha Galaxy da empresa coreana ingringe diversas patentes da empresa de Steve jobs. A Samsung contra argumentou processando a Apple pelo mesmo motivo.

No mês passado a Samsung incluiu no processo um pedido para ter acesso às versões não ainda não lançadas do tablet e smartphone da Apple, alegando que isso seria “altamente importante” para sua defesa. Um juiz já tinha ordenado que a Samsung cedesse o mesmo material para a Apple. Os advogados da empresa tentam contestar a decisão.

A Apple se opôs ao pedido, dizendo que se tratava de uma tentativa de “intimidá-la” para que revelasse segredos comerciais extremamente delicados.

Em uma decisão divulgada na noite de terça-feira, a juíza amerciana Lucy disse Koh disse que as reivindicações legais da Apple são mais razoáveis pois baseiam-se em produtos que já chegaram ao mercado.

“O senso comum sugere que as alegações de cópia são necessariamente dirigidas a produtos já existentes da Apple pela Samsung, que tem acesso e pode potencialmente imitar. E não a produtos inéditos da empresa”, escreveu a Juíza

Representantes das duas empresas não foram encontrados para comentar o assunto.

A linha Galaxy da Samsung usa o sistema operacional do Google, o Android, concorrente do sistema operacional da Apple para dispositvos móveis.

/ Dan Levine (REUTERS)

