A Samsung Electronics, maior fabricante de TVs do mundo, está negociando com o Google um acordo para produzir uma TV com conexão à Internet com a marca do site de buscas, mas as companhias ainda têm questões a serem resolvidas, disse o chefe da unidade de televisão da Samsung.

As negociações fazem parte de uma série de acordos que a Samsung vem fechando em conteúdo e tecnologia, visando conquistar uma fatia maior do crescente mercado de TVs “inteligentes”, que espera irá elevar suas vendas de TVs de tela plana em 15 por cento.

“Estamos discutindo com o Google, mas ainda há algumas questões para resolver e queremos que seja um acordo que beneficie ambos os lados”, disse Yoon Boo-keun a jornalistas durante a feira de eletrônicos Consumer Eletronics Show, em Las Vegas.

A Samsung anunciou na quinta-feira parcerias com Comcast, Adobe e DreamWorks Animation para ressuscitar suas vendas de televisões 3d e com conexão à Internet, que foram mais fracas que o esperado, e evitar que a acirrada concorrência de preços mantenha os preços baixos.

/MIYOUNG KIM (REUTERS)