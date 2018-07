Empresa sul-coreana deu um salto de 44% entre julho e setembro

SEUL - A Samsung Electronics ultrapassou a Apple como maior fabricante de smartphones no período de julho a setembro com um salto de 44 por cento nos embarques e prevê fortes vendas no atual trimestre, em um claro alerta para os concorrentes.

A Samsung entrou no segmento de smartphones no fim do ano passado, mas as vendas dispararam em decorrência de um sistema de produção que rapidamente leva novos produtos ao mercado. A Apple lançou o primeiro iPhone em 2007.

“Na divisão de celulares, a Samsung não tem modelos concorrentes que representem alguma ameaça para os seus produtos, com exceção do iPhone 4S. Apple e Samsung continuarão a dominar o mercado no quatro trimestre”, disse o gerente de fundos Kim Hyun-joong, da Midas Asset Management, que tem ações da Samsung.

O lucro da divisão de telecomunicações da companhia sul-coreana, anunciado nesta sexta-feira, mais que dobrou em relação a um ano atrás, para o recorde de 2,5 trilhões de wons (2,2 bilhões de dólares) e respondeu por 60 por cento do lucro total da Samsung, além de ter compensado a queda acentuada nos ganhos da divisão de chips de memória.

Os embarques de smartphones subiram 44 por cento em relação ao trimestre anterior, para 27,8 milhões de unidades, quase quatro vezes mais que um ano antes, segundo a consultoria Strategy Analytics.

As vendas da Apple diminuíram em 16 por cento, para 17,1 milhões de unidades no terceiro trimestre. A Samsung tinha 23,8 por cento do mercado global de smartphones no trimestre passado, nove pontos acima da Apple.

