Aparelho da Samsung recebeu patente nos EUA, mas não se sabe se ele será autônomo ou dependerá de smartphones. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Samsung conseguiu a aprovação de uma patente para um aparelho que tem tudo para competir com o Google Glass.

Apelidado de Earphone pela empresa, o gadget tem o diferencial de ser um óculos sem lentes: tudo o que ele mostra fica em apenas uma pequena tela na frente de um dos olhos do usuário. Além disso, sua armação fica presa em apenas uma orelha, o que parece deixar o dispositivo mais firme, mas pode trazer preocupações com o conforto.

Outra coisa interessante do design apresentado pela Samsung é que a parte do visor de seu Earphone é dobrável em 90 graus, de maneira que o aparelho poderá ser guardado de um jeito melhor que os óculos do Google — quem usa óculos constantemente sabe que nem mesmo guardá-lo nas caixinhas é um jeito bom de fazê-lo resistir a impactos dentro de uma bolsa ou mochila.

Entretanto, ainda não se sabe se o Earphone funcionará com autonomia ou será apenas mais um acessório de celulares inteligentes, como acontece por exemplo com a pulseira de fitness Samsung Gear Fit.