Corte alemã decidiu contra empresa sul-coreana em mais um episódio da guerra de patentes travada pelas companhias

Um Galaxy Tab na frente de um iPad. FOTO: Jo Yong-Hak/REUTERS

SEUL – A Samsung informou nesta sexta-feira, 27, que uma corte alemã decidiu desfavoravelmente à empresa em um processo de patentes de tecnologia móvel contra a Apple, o mais recente veredicto da crescente batalha global entre as duas gigantes.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A decisão da corte de Mannheim se refere a uma das três patentes que a Apple, de acordo com as acusações da Samsung, teria violado, e segue outra derrota da fabricante sul-coreana na semana passada.

A corte decidirá sobre a terceira patente em 2 de março.

—-

Leia mais:

• Apple perto de perder processo contra Samsung

• Alemanha revisará veto a Galaxy em janeiro

• Samsung processa Apple na Alemanha