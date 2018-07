Corte alemã rejeita alegação da empresa coreana no processo de patentes contra a rival americana

SEUL – A Samsung Electronics informou nesta sexta, 20, que uma corte alemã rejeitou uma alegação da empresa no processo de patentes contra a Apple envolvendo tecnologias móveis, como parte da batalha judicial travada por ambas companhias.

A companhia sul-coreana ainda terá de decidir se apelará da decisão.

A Apple processou a Samsung em abril, alegando que a empresa infringiu seus diretos de design de produtos e que os produtos da companhia eram cópias “idênticas” do iPhone e do iPad.

A Samsung, por sua vez, processou a Apple pelos mesmos motivos, e a série de processos já envolve dez países, da Austrália à França, até os Estados unidos.

Segundo a Samsung, a decisão desta sexta envolve uma única patente, sendo que a corte alemã ainda tem de julgar duas outras tecnologias móveis que, segundo a companhia, foram infringidas pela Apple.

