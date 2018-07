Serviço do Google permite acesso a aplicativos, vídeos e internet via aparelho de TV

SEUL – A Samsung Electronics, maior fabricante mundial de televisores, está perto de um acordo com o Google para lançar o serviço Google TV, anunciou o presidente da divisão de televisores da Samsung a repórteres, nesta terça-feira, 22.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O Google TV – que atualmente é oferecido em certos modelos de televisores da Sony e em decodificadores fabricados pela Logitech International – permite que os consumidores acessem vídeos e sites de internet em seus televisores, bem como aplicativos especializados, a exemplo de videogames.

A Samsung mostrou em janeiro um novo aparelho de blu-ray compatível com o Google TV, e um decodificador complementar, na Consumer Electronics Show (CES), mas não colocou esses produtos no mercado.

Yoon Boo-keun, presidente da divisão de televisores da Samsung, informou que a empresa planeja lançar seus aparelhos Google TV em um evento no ano que vem, sem informar detalhes do cronograma. Ele se limitou a afirmar que a Samsung estava trabalhando com o Google para definir o lançamento.

O serviço Google TV da Samsung será diferente do oferecido pelos concorrentes, disse Yoon durante um fórum local.

O Google em outubro lançou uma versão reformulada do Google TV, na esperança de conquistar espaço nas salas de estar apesar da reação pouco entusiasmada dos consumidores à oferta inicial.

Yoon também disse que a Samsung planeja lançar televisores com telas OLED de nova geração na CES, em janeiro, em Las Vegas. Telas OLED oferecem imagens de alta nitidez e não requerem iluminação de fundo, o que as torna mais finas e mais econômicas em termos de consumo de energia do que os televisores LCD, os modelos de tela plana mais populares atualmente.

Yoon antecipa que o mercado de televisores de telas planas cresça em 10% no mundo em 2012, apesar da incerteza econômica, com ajuda das vendas de televisores conectáveis à Internet e da demanda de substituição de modelos antigos. Ele também disse que a Samsung planeja ter desempenho superior à média do mercado, no ano que vem.

/ REUTERS