A Samsung Electronics planeja lançar computadores tablet com o sistema operacional Android, do Google, ainda este trimestre, entrando na disputa por um mercado dominado pelo iPad, da Apple.

Fabricantes de celulares e PCs de todo o mundo, como Nokia, LG e HP, estão fazendo sua estreia na nova categoria de computadores, um meio-termo entre o tradicional PC e o smartphone, seguindo tendência liderada pela Apple.

A Samsung, segunda maior fabricante de celulares do mundo, depois da Nokia, anunciou um tablet com tela de 7 polegadas, menos que as 9,7 polegadas do iPad, que vendeu mais de 3 milhões de unidades desde seu lançamento em abril.

A empresa não divulgou informações adicionais sobre o aparelho.

Sua concorrente local e terceira maior fabricante de celulares do mundo, a LG Electronics, também tem planos próprios de um tablet com Android para o quarto trimestre.

A Microsoft também anunciou na quinta-feira o lançamento, em breve, de novos tablets com seus sistema operacional Windows em parceria com as fabricantes de PCs Acer, Dell e Toshiba, entre outras, para disputar o domínio de Apple e Google no setor.

/MIYOUNG KIM (REUTERS)