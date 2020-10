Valentyn Ogirenko/Reuters Os detalhes mais específicos, como armazenamento e bateria, por exemplo, não foram divulgados

A Samsung pode estar há apenas alguns meses de anunciar sua nova linha de celulares. Segundo o site Android Central, a fabricante coreana deve apresentar a nova família Galaxy S em janeiro de 2021, a sucessora dos aparelhos Galaxy S20, S20 FE, S20+ e S20 Ultra.

A informação faz parte de um vazamento de imagens divulgado neste domingo, 18. De acordo com as informações, o novo modelo da Samsung, ainda sem nome definido, pode ter tela de 6,2 polegadas, e continuar com o entalhe de "furo" para a câmera frontal, deixando a parte da frente do celular com o mínimo possível de borda. A versão Ultra do modelo pode chegar a ter tela de até 6,9 polegadas.

A Samsung também deve apresentar três modelos para a nova linha Galaxy S: um tradicional, um Plus e um Ultra, como tem feito com outros aparelhos da família. As câmeras também podem aparecer na configuração de três e quatro lentes, com um acabamento bem mais sutil que os modelos anteriores.

Os detalhes mais específicos, como armazenamento e bateria, por exemplo, não foram divulgados. Se o anúncio em janeiro for confirmado, ele acontecerá algumas semanas antes da data tradicional de lançamento da Samsung, em fevereiro.