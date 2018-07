FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SEUL – A sul-coreana Samsung Electronics disse nesta sexta-feira que está considerando elevar seu pagamento de dividendos em 2014 em até 50%, na mais recente tentativa de impulsionar o preço de seus papéis em um ano impactado por resultados decepcionantes.

A maior fabricante de smartphones do mundo disse em um documento apresentado a reguladores que está ativamente considerando um “aumento especial” nos dividendos de 30% a 50%. O Conselho da companhia decidirá a soma do dividendo de final de ano em janeiro, e buscará aprovação na reunião anual de acionistas prevista para março.

O anúncio surge em meio à pressão crescente para que a gigante de tecnologia retorne mais capital para investidores conforme se dirige para seu pior lucro anual em três anos, afetada pela queda na participação no mercado global de smartphones.

Explicando sua decisão, a companhia disse que deseja aumentar o valor para os acionistas, além de também contribuir para a revitalização da economia sul-coreana.

As ações da companhia se recuperaram de uma mínima atingida em outubro graças em parte ao anúncio da empresa em novembro de um plano de recompra de ações de US$ 2 bilhões. No entanto, as ações ainda acumulam desvalorização de 3,2% no ano.

“A companhia não tinha muita desculpa para não aumentar os dividendos quando está sentada sobre 60 trilhões de wons (55 bilhões de dólares) em caixa … isso ajudará os preços das ações a permanecerem estáveis perto dos níveis atuais”, disse o gestor de fundos Park Jung-hoon, da HDC Asset Management. Ele espera que o pagamento de dividendo para o fim de ano fique próximo a 20 mil wons por ação.

O total de dividendos pagos pela companhia em 2013 foi de 2,2 trilhões de wons, incluindo um dividendo de fim de ano de 13.800 wons por ação ordinária.

/ REUTERS