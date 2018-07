Ativ SE tem potencial para ser concorrente de peso aos Nokia Lumia mais avançados, diz o The Verge. Ativ SE tem potencial para ser concorrente de peso aos Nokia Lumia mais avançados, diz o The Verge. FOTO: Reprodução/evleaks

SÃO PAULO – A Samsung está se preparando para lançar um smartphone com Windows Phone nas próximas semanas – é o que garante o site americano The Verge, citando fontes familiarizadas com a parceria que a empresa coreana está fazendo com a operadora americana Verizon. Segundo o site, o celular receberá o nome de Ativ SE e deve chegar às lojas com Windows Phone 8, recebendo atualizações assim que for comprado.

O site também revela que as configurações do Ativ SE prometem ser bastante semelhantes à de um Galaxy S4, com tela de 5 polegadas e câmera de 13 MP – até mesmo o design do sistema é bastante parecido. Entretanto, o processador da vez é um Snapdragon 800, com capacidade de processamento de 2,3 GHz, 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento, além de um espaço para cartões de memória microSD.

Na mesma nota, o The Verge confirma que o aparelho será lançado em parceria com a Verizon até o final do mês de abril, e o reconhece como um competidor à altura para os mais recentes aparelhos da Nokia, hoje a única fabricante de smartphones com Windows Phone, como o Lumia 1520 e o Lumia Icon.

Nokia X

Vale lembrar que, em fevereiro, aconteceu o contrário: a Nokia criou um novo sistema operacional baseado em Android, voltado para os mercados emergentes: trata-se do Nokia X, que apesar de sua origem não terá contato com a loja de aplicativos PlayStore e funcionará como uma plataforma alternativa.