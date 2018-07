A Samsung Electronics, maior fabricante mundial de chips de memória, prevê um excesso no fornecimento de microprocessadores de memória DRAM no quarto trimestre ou no primeiro trimestre de 2011, caso o mercado de computadores continue desacelerando.

O chefe da divisão de processadores da Samsung, Kwon Oh-hyun, fez a declaração em conferência de imprensa na terça-feira, no fórum anual da empresa sobre soluções móveis, em Taipé.

No fim de julho, a Samsung alertou sobre margens e crescimento de lucro menores depois de apresentar resultado trimestral recorde, à medida em que os preços de processadores e telas caem, enquanto cresce a competitividade no setor de celulares.

A Samsung havia dito anteriormente que os preços em seus negócios de processadores de memória cairiam no segundo semestre por receios de que o aperto monetário chinês e crise europeia pudessem afetar as vendas de computadores e outros bens de consumo.

(REUTERS)