A Samsung, segunda maior fabricante mundial de telefones, espera vender até 25 milhões de smartphones este ano, superando sua meta anterior, e prevê dobrar os embarques no ano que vem.

O presidente da divisão de comunicações móveis da Samsung, JK Shin, disse a jornalistas durante a feira de tecnologia IFA que as vendas de smartphones em 2010 ficariam bem acima da meta anterior, de 18 milhões de unidades, em decorrência da popularidade do modelo Galaxy S, que utiliza o sistema Android, segundo a agência de notícias EDaily.

Shin também disse que a companhia estima vendas de 50 milhões de unidades no ano que vem.

“Nossos envios de smartphones irão facilmente superar 20 milhões de unidades este ano, graças a fortes vendas do recém-lançado Galaxy S… Esperamos que o número suba para 25 milhões este ano”, afirmou ele.

A Samsung, que anteriormente afirmou que alcançaria vendas de 18 milhões de unidades de smartphones este ano, lançou o Galaxy em junho como resposta ao iPhone, da Apple, o seu primeiro telefone avançado vendido globalmente em diversas operadoras. Três milhões de unidades do Galaxy S já foram vendidas.

“O Galaxy S está abrindo definitivamente o setor de smartphones para a Samsung. Está superando nossas expectativas”, disse Y.H. Lee, responsável pela área de marketing da Samsung, à Reuters nesta sexta-feira, 3.

A Samsung, que estava atrás no crescente mercado de smartphones, não prevê trazer novos modelos para substituir o Galaxy S nas vendas de fim de ano, esperando que o modelo continue vendendo bem.

Samsung espera vender 1 milhão de unidades do tablet Galaxy Tab este ano. FOTO: EFE/DIVULGAÇÃO

Contudo, alguns investidores estão preocupados que uma falta de novos modelos possa afetar a empresa, já que os rivais estão se preparando para lançar modelos mais atualizados.

A Samsung segue atrás da Nokia, da RIM, da Apple e da HTC no mercado de smartphones, com uma participação de 4,8% no trimestre passado segundo a empresa de pesquisa de mercado IDC.

Shin também indicou que a empeesa prevê vender este ano um milhão de unidades do seu novo tablet, o Galaxy Tab, segundo veículos de comunicação locais. A Samsung apresentou o tablet de 7 polegadas, com o sistema Android 2.2, na IFA, e pretende desafiar o iPad da Apple.

