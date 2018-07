Samsung abriu novos processos contra a Apple no país em que foi proibida de vender o tablet Galaxy Tab

Um Galaxy Tab na frente de um iPad. FOTO: Jo Yong-Hak/REUTERS – 10/8/2011

SEUL – A Samsung Electronics informou nesta segunda-feira, 19, que abriu novos processos judiciais contra a Apple na Alemanha, afirmando que a fabricante do iPhone desrespeitou quatro de suas patentes.

A sul-coreana abriu os processos no tribunal regional de Mannheim, no último dia 16. As queixas abrangem supostas infrações a patentes relacionadas à tecnologia de padrões de telecomunicação e interface com o usuário da Samsung. “Os produtos que infringem nossas patentes são o iPhone 4, o iPhone 4S e o iPad 2″, disse um porta-voz da Samsung. Segundo ele, as infrações envolvem emoticons e um mecanismo relacionado à saída de dados de fala mostrados em telefones celulares.

A batalha judicial entre a Samsung e a Apple envolve dezenas de casos em todo o mundo e tem aumentando à medida que as companhias lutam pela supremacia no mercado de smartphones e tablets. A Apple abriu o primeiro processo em abril, acusando a Samsung de infringir patentes de design e marca. A Samsung ampliou a luta se focando em processos sobre tecnologia.

Os novos processos abertos na Alemanha ocorrem após a Samsung anunciar em novembro que lançaria uma versão modificada do tablet Galaxy no país, após um tribunal a impedir de vender seu Galaxy Tab 10.1, uma suposta cópia do iPad. As informações são da Dow Jones.

