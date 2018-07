Guerra de patentes entre as duas marcas está longe de acabar

A Samsung Electronics abriu processo na Austrália contra a Apple, acusando a empresa norte-americana de violar patentes sobre tecnologia wireless. No mês passado, a Samsung adiou o lançamento da última versão do tablet Galaxy Tab por causa da disputa judicial com a Apple, que vem atrapalhando a comercialização do produto em diversos países da Europa e da Ásia.

A fabricante sul-coreana acusa a norte-americana de violar sete patentes de tecnologia wireless nos produtos iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 e iPad 2. A Samsung afirma em comunicado que as patentes que a Apple reclama em processo em relação ao Galaxy Tab 10.1 eram inválidas e devem ser revogadas pela Justiça. A Samsung já abriu processos contra a Apple por causa de patentes na Coreia do Sul, Japão e Alemanha.

No início deste mês, a Justiça da Alemanha atendeu a um pedido da Apple para proibir as vendas do Galaxy no país. A Samsung está envolvida desde abril em uma disputa com a Apple quanto a patentes de tablets e smartphones. Os aparelhos da linha Galaxy são vistos como os principais rivais dos dispositivos móveis da empresa norte-americana.

Em uma batalha mundial sobre propriedade intelectual, a Apple alega que a linha Galaxy de smartphones e tablets copia “nos mínimos detalhes” o iPhone e o iPad, e abriu processos contra o grupo sul-coreano nos Estados Unidos, na Austrália, na Coreia do Sul e na Europa.

