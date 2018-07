O diretor da divisão de TI da Samsung na Austrália, Philip Newton, afirmou que a companhia está trabalhando em tablet que funcionaria como um mini PC para o segundo semestre deste ano. Segundo ele, o tablet terá o nível de processamento e de conectividade de um PC – duas coisas que ele apontou como faltantes no iPad, da Apple. Nenhum detalhe foi divulgado, mas a empresa insinuou que o dispositivo, quando for lançado, irá rodar com o processador Intel Atom.

Foto: reprodução