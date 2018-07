SEUL – A Samsung Electronics pretente vender praticamente o dobro de smartphones em 2012 na comparação com o ano passado, acirrando, assim, a briga com a Apple.

—-

O presidente da divisão de aparelhos móveis da Samsung, JK Shin, fez o anúncio antes da Mobile World Congress, em Barcelona. Um porta-voz da companhia posteriormente confirmou as declarações.

A Samsung chegou ao topo mundial da venda de smartphones no ano passado, mais do que quadruplicando o volume em relação a 2010, para 97,4 milhões de unidades, de acordo com a consultoria Strategy Analytics. A Apple ficou em segundo, com 93 milhões.

A Samsung planeja aumentar as vendas de aparelhos móveis como um todo para 380 milhões neste ano, o que representaria um crescimento de 16%, acrescentou Shin.

No ano passado, a Samsung Electronics vendeu 327,4 milhões de aparelhos móveis, ante os 280,2 milhões em 2010, de acordo com a Strategy Analytics.

/ Hyunjoo Jin (REUTERS)