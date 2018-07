??? A empresa sul-coreana acusa a Apple de ter violado patentes de seus aparelhos. A disputa judicial deve continuar

O Samsung Galaxy S (esquerda) ao lado do iPhone da Apple. FOTO: Jo Yong-Hak (Reuters)

SEUL/SAN FRANCISCO – A Samsung solicitou à comissão internacional de comércio (ITC) a proibição da importação dos equipamentos iPhone, iPad e iPod, da Apple, agravando a disputa entre as companhias.

O documento entregue à entidade na terça-feira, 28, afirma que iPhone, iPod e iPad violam cinco das patentes da Samsung envolvendo padrões de telecomunicação e criação de interfaces.

A Samsung também entrou com um processo por violação de patentes contra a Apple em um tribunal federal de Delaware, nos EUA, nesta quarta-feira.

As queixas são as mais recentes em uma crescente batalha legal entre as duas gigantes de eletrônicos.

Em abril, a Apple processou a Samsung em um tribunal federal da Califórnia, alegando que a linha de celulares e tablets Galaxy, da Samsung, copia “fielmente” o iPhone e o iPad.

A Samsung replicou com outro processo na Califórnia, enquanto a Apple, na semana passada, entrou com outro processo na Coreia do Sul. Um porta-voz da Apple não pôde ser imediatamente contatado nesta quarta-feira, 29.

Além de celulares e tablets próprios, a Samsung fabrica chips para aparelhos da Apple, um negócio que gerou cerca de US$ 5,7 bilhões em receita para a empresa sul-coreana no ano passado.

Antes de banir a importação dos aparelhos da Apple, a ITC teria de concordar em investigar as alegações da Samsung, um processo que pode ser bastante longo.

/ Noel Randewich e Miyoung Kim (Reuters)

