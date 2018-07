A Samsung Electronics, da Coreia do Sul, anunciou na quinta-feira, 4, que pretende triplicar sua produção de smartphones este ano, para mais de 18 milhões de unidades, como parte dos esforços da segunda maior fabricante mundial de celulares para deixar sua marca num segmento dominado pela Nokia, pelo iPhone e pelo Blackberry.

Reforçar a linha de smartphones é um grande desafio que a Samsung e sua rival e compatriota LG Electronics precisam enfrentar este ano. Juntas, as empresas respondem por mais de 30% do mercado mundial de celulares, mas suas participações no segmento de smartphones são muito inferiores.

“Haverá uma grande mudança na estratégia de smartphones este ano”, disse Shin Jong-kyun, diretor da divisão móvel da Samsung, a jornalistas.

“Planejamos reforçar nosso negócio de smartphones este ano, não só pela melhora das ofertas de hardware mas também com melhor conteúdo, aplicativos e serviços.”

A Samsung tem somente 3% do mercado de smartphones e vendeu 6 milhões desses aparelhos no ano passado sob marcas como Omnia e Galaxy.

A empresa quer triplicar esse número para 18 milhões de unidades, ajudando a elevar seu preço geral de venda de seu portfólio de celulares.