Rival da Apple na disputa por patentes, Samsung expressa suas ”mais profundas condolências”

SEUL – A sul-coreana Samsung expressou nesta quinta-feira, 6, através de seu presidente, Choi Gee-sung, suas condolências pelo falecimento de Steve Jobs, co-fundador da Apple, e ressaltou seu espírito inovador que “sempre será lembrado”.

Telão no centro de Seul, na Coreia do Sul, mostra a foto de Steve Jobs, que faleceu nesta quarta-feira, 5, aos 56 anos com câncer no pâncreas. FOTO: Lee Jin-man/AP

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Em um breve comunicado, a Samsung, uma das maiores concorrentes da empresa californiana, transmitiu aos familiares e colegas de Jobs, executivo-chefe da Apple até agosto, suas “mais profundas condolências”.

Referindo-se a ele como “presidente Steve Jobs”, o comunicado ressalta que “introduziu numerosas mudanças revolucionárias na indústria da tecnologia e foi um grande empreendedor”.

A Samsung deixou de lado suas diferenças com a Apple, que motivaram cerca de 20 processos sobre patentes no mundo todo desde abril, para destacar “o espírito inovador e as destacáveis conquistas (de Jobs) que sempre serão lembrados pelas pessoas no mundo todo”.

A Apple anunciou o falecimento de Steve Jobs, de 56 anos e a mente criativa que levou a empresa ao patamar mais alto em eletrônica de consumo, após uma longa luta contra um câncer de pâncreas diagnosticado em 2004.

A Samsung, segunda maior fabricante mundial de telefones celulares e primeira de chips de memória, tem a Apple como sua principal cliente em sua divisão de semicondutores, já que fornece um grande número de componentes do iPhone e do iPad.

Apesar disso, as duas gigantes da tecnologia travam nos tribunais uma guerra de patentes relacionadas a smartphones e tablets que põem sua aliança em risco.

/ EFE

—-

Leia mais sobre o adeus de Steve Jobs