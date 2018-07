Cara de um, focinho de outro: irmão caçula, S5 Mini tem visual parecido com o do Galaxy S5. FOTO: Reprodução Cara de um, focinho de outro: irmão caçula, S5 Mini tem visual parecido com o do Galaxy S5. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Samsung revelou nessa terça-feira o seu novo celular, o Galaxy S5 Mini, uma versão reduzida dos seus modelos topo de linha que já se tornou uma tradição dentro dos lançamentos da empresa. O S5 Mini conta com uma tela de 4,5 polegadas com resolução de 720p, processador de 1,4 GHz, 1,5 GB de memória RAM e armazenamento de 16 GB, com expansão possível com cartões de memória SD.

Além disso, o novo ‘caçula’ da coreana chega ao mercado com uma câmera de 8 MP e sistema operacional Android 4.4 (Kit Kat). Outro ponto a se ressaltar é que ele chega ao mercado com todos os sensores presentes no irmão mais velho Galaxy S5, como um monitor de batimentos cardíacos e leitores de impressão digital.

“Nos esforçamos para desenvolver aparelhos que consigam ter apelo com diferentes camadas de consumidores. O S5 Mini é a tentativa de atrair consumidores que querem o essencial, com o icônico design do Galaxy S5, em uma iniciativa minimalista”, disse o chefe do departamento mobile da Samsung, JK Shin.

Resistente à poeira e à prova d’água, o S5 Mini não tem data de lançamento definida nem no Brasil nem nos Estados Unidos, muito menos preço, mas começará a ser vendido na Rússia até o final de julho.