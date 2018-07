Segunda geração do híbrido de celular e tablet quer espantar o baixo astral depois da derrota judicial para a Apple

SEUL – A Samsung revelou nesta quarta-feira, 29, a segunda geração de seu popular Galaxy Note, uma mistura de celular e tablet. O anúncio foi na maior feira europeia de eletrônica, a IFA, de Berlim.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, noGoogle+ no Tumblr e no Instagram

O produto vem com sistema operacional Android 4.1 (Jellybean). O processador é de 1,6 GHz, com chip quad-core da Exynos, com 2 GB de RAM e três opções de armazenamento (16/32/64GB).

A tela tem resolução de 267 ppi (pixels por polegada), menos que sua versão anterior, que tinha 285 ppi. O aparelho vem com uma caneta stylus, que permite escrever e desenhar na tela. A câmera traseira tem 8 MP e a dianteira 1,9 MP. A traseira filma em Full HD (1080p).

O Galaxy Note II tem 180 gramas, duas gramas a mais que seu antepassado. A tela é um pouquinho maior, com 5,5 polegadas. Além de Wi-Fi, ele conecta com redes 3G e 4G (LTE).

A empresa sul-coreana enfrenta pressão para inovar depois de sua derrota em uma batalha de patentes contra a Apple, nos Estados Unidos.

Um júri federal norte-americano decidiu na semana passada que a Samsung havia copiado aspectos essenciais do iPhone, e concedeu à Apple US$ 1,05 bilhão em indenização. A Apple agora quer a proibição em regime acelerado da venda de oito modelos de celulares da Samsung nos EUA, agindo com rapidez para transformar a vitória judicial em vantagem tangível nos negócios.

O Galaxy Note não foi incluído na lista negra da Apple. A Samsung espera que o lançamento ponha fim a qualquer desânimo depois da derrota judicial.

“Não haverá grande inovação no design, mas o Note 2 oferecerá diversas melhoras e permitirá que a Samsung mantenha seu forte ímpeto de vendas na categoria”, disse Lee Sun-tae, analista da NH Investment & Securities. “Com o lançamento, a Samsung também estará tentando reverter os sentimentos negativos causados pela derrota judicial nos EUA”.

Trata-se do mais recente modelo a ilustrar as tentativas da Samsung para promover mudanças audaciosas de design, diante da pressão cada vez mais forte para que diferencie sua linha do iPhone, cujo design simples, baseado em uma grande tela de toque, revolucionou o setor de comunicação móvel e continua a ser considerado a referência do setor.

A Samsung também planeja introduzir smartphones com telas dobráveis ainda este ano, como parte de seu esforço para consolidar a liderança no mercado mundial de celulares inteligentes, que movimenta mais de US$ 200 bilhões anuais. E também, claro, para desafiar a Apple, que lançará o novo iPhone em 12 de setembro.

/ com Reuters