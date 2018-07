Empresa informa que foram mais de 300 milhões de celulares vendidos este ano

SEUL – A Samsung Electronics informou no domingo (11) que vendeu mais de 300 milhões de aparelhos celulares neste ano, número recorde para a companhia.

De acordo com a segunda maior fabricante mundial de celulares em termos de volume, o recorde foi atingido no final do mês passado. Em 2010, a empresa sul-coreana apurou vendas de cerca de 280 milhões de unidades.

“Estamos ansiosos para ampliar esse sucesso em 2012″, disse o presidente da unidade de comunicação móvel da Samsung, JK Shin.

A companhia afirmou que a linha de smartphones Galaxy S -Galaxy S e Galaxy S II- contribuiu de forma significativa para os resultados.

O Galaxy S II, lançado em abril, resultou em novo recorde de vendas para a Samsung, somando 10 milhões de unidades vendidas.

