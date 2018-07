Para competir com Sony e Apple no mercado de televisões que podem acessar filmes, séries e jogos online, a Samsung, maior fabricante mundial de televisores, está testando o sistema operacional Android em alguns de seus aparelhos.

“Nós ainda temos que ver, mas estamos testando”, disse Yoon Boo Keun, chefe da área de televisores da Samsung, sobre o sistema operacional do Google. Ele falou com repórteres nesta terça-feira, 7, em Seul, após um evento patrocinado pelo governo da Coreia do Sul sobre como as empresas do país podem se preparar o mercado global da próxima geração de TVs. “A pergunta chave é se provedores sul coreanos de música, vídeo e televisão irão cooperar com o Google”, afirmou.

Segundo ele, a Samsung, que usa seu próprio sistema operacional, o Bada, e o Android em seus celulares, também está desenvolvendo um sistema operacional que pode ser usado tanto em TVs como em telefones. Keun acredita que, no novo mercado que está surgindo, a competição entre fabricantes de TV irá chegar a seu ápice em 2012.

A posição líder da Samsung no mercado de televisões pode estar ameaçada agora que Google e Apple estão se associando a fabricantes de aparelhos para desenvolver modelos de transmissão que permitem que o usuário compre filmes, games e aplicativos de terceiros.

Na quinta-feira, 1, a Apple lançou seu set-top box, que funciona com aluguel de filmes e séries de TV. A Google TV funciona com Android e está sendo desenvolvida em uma parceria com a Sony e a Intel.

Foto: divulgação