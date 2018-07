A Samsung passou a ocupar o primeiro lugar no mercado de celulares da Europa Ocidental no primeiro trimestre, superando a líder de longa data Nokia em seu mercado doméstico, informou a empresa de pesquisas IDC nesta quinta-feira.

A perda da primeira posição em seu mercado doméstico marca outro contratempo para Nokia, que ainda produz mais aparelhos que as concorrentes devido ao seu forte posicionamento em mercados emergentes.

As vendas da Samsung avançaram 5% na comparação anual na região, com a participação de mercado da empresa subindo para 29%, enquanto as vendas da Nokia caíram 10%o e sua fatia do mercado recuou para 28%, segundo a IDC.

A participação da Nokia no mercado de smartphones da Europa Ocidental caiu de 41% para 20% no último ano e a empresa perdeu a liderança no mercado de smartphones para a Apple.

“Esses resultados mostram o quão volátil é esse mercado e como é importante não subestimar as tendências”, disse em comunicado o analista Francisco Jeronimo do IDC.

“A Nokia é uma das marcas mais reconhecidas e apreciadas na Europa, mas a Samsung foi a primeira a entender as últimas tendências e se movimentou rapidamente”, acrescentou.

A Samsung começou cedo a fabricar aparelhos com tela sensível ao toque, manteve o foco em lançar aparelhos com a plataforma de software do Google, o Android, e lançou uma série de aparelhos de capacidade intermediária.

“Empresas como a Nokia podem ter marcas fortes e grandes fatias do mercado, mas é possível que sejam superadas pela competição em um piscar de olhos”, disse Jeronimo.

