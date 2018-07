SEUL – A Samsung está planejando o lançamento de um novo smartphone com seu sistema operacional próprio, o Tizen. Previsto para chegar ao mercado até o fim do mês, o novo aparelho deve ser lançado primeiro na Índia, custando menos de US$ 100. As informações são do Maeil Business Newspaper, jornal de negócios publicado em Seul.

Segundo as informações da publicação, a Samsung vai anunciar o novo aparelho em um evento dedicado à imprensa no dia 10 de dezembro. O celular, o primeiro a utilizar o sistema Tizen, já utilizado em relógios inteligentes da companhia, deverá se chamar Z1. A Samsung se recusou a comentar o assunto.

Inicialmente, a empresa havia planejado o lançamento de um smartphone com Tizen no último trimestre dentro do mercado russo, mas os planos foram abandonados. Segundo justificativas da própria Samsung, a iniciativa foi adiada para que a empresa pudesse fortalecer o ecossistema por trás do Tizen.

Líder do mercado mundial de smartphones, a Samsung utiliza hoje em seus aparelhos o sistema Android, desenvolvido pelo Google. Seu impulso para criar seu próprio sistema é parte de um esforço para reduzir a dependência que a coreana tem com a gigante de buscas.

/ REUTERS