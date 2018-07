A Samsung Electronics alertou nesta segunda-feira, 4, que a demanda global e os preços de painéis de LCD devem continuar fracos no quarto trimestre.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Os preços de LCD recuaram no terceiro trimestre e, desde então, as quedas têm se intensificado com a desaceleração da demanda europeia e global por TVs e computadores, principais destinos das telas de LCD.

“O mercado está no limite de baixa e continuará assim no quarto trimestre”, disse Chang Wonkie, diretor para negócios de LCD da Samsung, durante seminário.

Em relatório recente, o Citigroup afirmou esperar que os negócios de LCD da Samsung passem ao vermelho no quarto trimestre, afetados por solicitações de fabricantes de TVs por preços menores para elevar as vendas.

/ REUTERS