Expectativa é de crescimento de 33% em relação a 2012, em faturamento de US$ 35,9 bilhões, em valor mais alto da história pelo segundo ano consecutivo

SEUL – A Samsung Electronics está no caminho para divulgar que teve seu segundo ano consecutivo de lucro recorde, conforme uma recuperação em seu negócio de semicondutores protege a gigante sul-coreana dos efeitos de um mercado de smartphones mais vagaroso.

A expectativa é de que a empresa tenha lucro operacional de US$ 35,9 bilhões de dólares neste ano – um terço a mais do que em 2012, de acordo com pesquisa da Thomson Reuters com 45 analistas.

A maior fabricante de chips de memória do mundo provavelmente verá seus lucros com semicondutores dispararem para a maior alta em 3 anos – um impulso muito necessário – justamente quando as vendas do seu carro-chefe, o Galaxy S4, começam a enfraquecer, dizem analistas.

O mercado mundial de chips teve uma recuperação desde o final de 2012 devido a uma redução nos estoques, causada por anos de cautela em investimentos para apoiar preços, e uma conversão de capacidade fabril para produzir chips mais rentáveis utilizados em smartphones e tablets.

A empresa disse na sexta-feira que o lucro operacional deve alcançar um recorde de 10,1 trilhões de won no terceiro trimestre.

/ REUTERS