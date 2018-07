Corte japonesa afirmou que aparelhos da Samsung não violam patente da Apple sobre sincronização

Galaxy S e iPhone lado a lado. FOTO: Jo Yong Hak/REUTERS

TÓQUIO – Uma corte de Tóquio decidiu nesta sexta-feira, 31, que a os dispositivos móveis da Samsung Electronics não violam uma patente da Apple sobre sincronização de dispositivos móveis e computadores, concedendo à fabricante sul-coreana uma vitória uma semana após ter perdido um grande caso de patentes nos EUA.

Ao rejeitar o processo da Apple, a corte disse que os produtos da Samsung não infringiam o escopo tecnológico da empresa norte-americana.

Um juiz federal norte-americano decidiu na semana passada que a Apple não violou nenhuma das patentes da Samsung, enquanto a empresa asiática havia copiado recursos importantes do iPhone.

O mesmo júri concedeu à Apple US$ 1,05 bilhão em indenização, e agora está buscando acelerar proibições à venda de oito telefones da Samsung no mercado norte-americano.

“Recebemos bem a decisão da corte, que confirmou nossa antiga posição de que nossos produtos não infringem a propriedade intelectual da Apple”, disse a Samsung em um comunicado após o veredicto da corte japonesa.

Um representante da Apple no Japão não quis comentar sobre o assunto.

