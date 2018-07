Empresa revelou relatório nesta terça-feira, 19; resultados superaram expectativas

SEUL – A Samsung Electronics Co disse nesta terça-feira que o seu Galaxy Gear tornou-se o relógio inteligente mais popular do mundo, com vendas chegando a 800 mil desde a sua estreia, há dois meses, desafiando algumas preocupações de mercado de que o aparelho pudesse ser um fracasso devido à falta de recursos interessantes.

A empresa sul-coreana disse que as vendas do Gear foram melhores do que as suas próprias expectativas e que iria expandir as promoções para o dispositivo vestível na temporada crucial de férias de fim de ano.

A Samsung tem investido recursos de marketing no smartwatch Gear com propagandas pesadas e colaborações em desfiles de moda para aproveitar a liderança no mercado de computadores vestíveis, depois que o dispositivo teve um começo difícil por ter sido gravemente criticado.

O conhecido crítico de tecnologia David Pogue, que recentemente deixou o New York Times para iniciar um novo website no Yahoo, descreveu seu design como “inconsistente e frustrante” e não recomenda ninguém a comprá-lo.

O produto marca a mais recente tentativa da Samsung para provar que é mais do que apenas um seguidor rápido em inovação atrás da Apple Inc. Analistas e a imprensa especulam que a empresa com sede na Califórnia esteja trabalhando em um dispositivo de tecnologia vestível.

