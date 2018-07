Smartphone top de linha da empresa coreana atingiu resultado em apenas dois meses

SEUL – A gigante sul-coreana Samsung vendeu, em todo o mundo, mais de 10 milhões de unidades de seu smartphone Galaxy S3 apenas dois meses após o lançamento, informou neste domingo Shin Jong-kyun, presidente da divisão de tecnologia e comunicação móvel da empresa.

O novo aparelho, equipado com o sistema operacional Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) e processador de quatro núcleos, é a grande aposta da Samsung para tirar a liderança de mercado do iPhone, da Apple.

Os números divulgados hoje mostram que a Samsung vendeu 190 mil unidades do Galaxy S3 por dia desde que ele chegou às lojas, em 29 de maio. Com isso, conseguiu superar a marca obtida pelo modelo anterior, o Galaxy S2, chegou à venda de 10 milhões em cinco meses.

Segundo especialistas do setor consultados pela agência local “Yonhap”, as vendas do Galaxy S3 devem se manter sólidas no segundo semestre e apesar de a Apple lançar sua nova geração do iPhone ainda neste ano.

Para 2012, a Samsung espera chegar a 40 milhões de unidades do Galaxy S3 vendidas, o que o transformaria no smartphone mais vendido da história da empresa sul-coreana.

/ EFE