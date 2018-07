Executivo da Samsung apresenta o Galaxy S (Foto: Steve Marcus/Reuters)

A Samsung Electronics anunciou nesta quarta-feira que vendeu mais de 5 milhões de smartphones Galaxy S desde o lançamento em junho, colocando o aparelho em posição de disputa com grandes rivais como a Apple.

A segunda maior fabricante mundial de smartphones também apresentou um novo modelo, chamado Wave II, com seu próprio sistema operacional “bada” e visando o segmento intermediário.

Uma fraca linha de smartphones tem pressionado a Samsung, uma vez que os consumidores procuram o nicho de aparelhos mais sofisticados, cuja largada foi dada pela Apple, com o iPhone, em 2007.

O Galaxy S, resposta da Samsung ao iPhone, conta com o sistema operacional Android, do Google, e é comercializado por cerca de 100 operadoras no mundo.

A Samsung espera que o Galaxy S ajude a empresa a atingir 25 milhões de smartphones vendidos em 2010, colocando-a na quarta posição mundial do segmento, atrás de Nokia, Research in Motion e Apple.

/ REUTERS