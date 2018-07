É claro que funciona melhor quando o ambiente em que você estiver for anglófono, mas imagine sacar o iPhone com o sarcástico e mandão tom de voz de Samuel L. Jackson para responder perguntas bestas ou gracinhas ditas fora de hora? Essa é a premissa do iSamJackson, um aplicativo que emula o ator de Pulp Fiction dentro do telefone da Apple. Mesmo que você não vá baixar, vale dar uma conferida nas frases ditas pelo aplicativo, no site oficial.