São Paulo ao Rio wi-fi

O governo do Rio estuda, em parceria com autoridades paulistas, a implantação de uma rede Wi-Fi em toda a extensão da Rodovia Presidente Dutra, que liga as duas maiores cidades do País. O projeto ainda está em discussão – na próxima semana, Alexandre Cardoso, secretário de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, deverá se reunir com autoridades paulistas para começar a definir o custeio e a implantação da rede. A extensão da internet Wi-Fi faz parte de um grande projeto do governo do Rio, que pretende, até 2010, levar a banda larga sem fio a todo o estado.

01/07/2009 | 16h35

Por Tatiana de Mello Dias - O Estado de S. Paulo