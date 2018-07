São Paulo é a cidade mais digital da América Latina

São Paulo foi apontada como a cidade mais digital da América Latina por um ranking divulgado hoje pela Motorola e pela empresa de consultoria Convergencia Research. Em segundo e terceiro lugar estão as cidades mexicanas de Mérida e Chihuahua. Salvador também está entre as 25 melhores colocadas, no 12º lugar.

27/10/2009 | 19h29

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo