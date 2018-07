Muito disso acontece pois quase ninguém lê o manual do aparelho.

Para quem tem preguiça de ler o livrão (eu já vi uns manuais de telefones com 300 páginas), tem um serviço que ensina as pessoas a utilizar os recursos do aparelho e, consequentemente, deixar em paz irmãos, cunhados, amigos e namorados.

O PDA Personal promete ensinar, por módicos R$ 50 a hora/aula, o usuário a esmerilhar pelos recursos de seu smartphone. Eles vão até o local que o aluno quiser e ensinam passo a passo os meandros dos aparelhinhos.

Eles até dão aulas via Messenger, que saem mais em conta, R$ 25 a hora/aula.

O mais bacana do serviço é que, uma vez aprendido o básico, uma aulinha básica de reciclagem já resolve para aprender as novidades de um novo aparelho equipado com o mesmo sistema operacional.

Fora que, sabendo o que o aparelho tem a oferecer, muita gente pode deixar de lado o desespero de trocar de aparelho a cada modelo novo que sai.

Personal trainer de celular… o que falta inventarem?