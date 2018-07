Empresa foi condenada a pagar indenização de US$ 1,3 bilhão por ter feito download indevido de milhões de arquivos da Oracle

SÃO FRANCISCO – A SAP tentará nesta quarta-feira, 13, convencer uma juíza norte-americana a reduzir ou reverter a indenização de US$ 1,3 bilhão que foi condenada a pagar para a Oracle.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Um júri no norte da Califórnia concedeu essa indenização à Oracle em novembro do ano passado, em um processo no qual a TomorrowNow, subsidiária da SAP, era acusada de fazer download indevido de milhões de arquivos da empresa.

Mas na audiência que será realizada nesta quarta-feira em Oakland, Califórnia, a juíza distrital Phyllis Hamilton terá sua primeira oportunidade de comentar diretamente sobre o veredito. Na documentação do processo, a Oracle argumenta que a decisão conta com forte sustentação de provas.

O julgamento de três semanas de duração, que capturou a atenção do Vale do Silício, envolveu depoimentos de executivos importantes como Larry Ellison, presidente-executivo da Oracle e acusado pelos advogados da SAP de inventar estimativas de prejuízo, e Safra Catz, a presidente da companhia.

Bill McDermott, co-presidente executivo da SAP, também depôs, e pediu desculpas à Oracle pelas atividades da TomorrowNow.

Durante o julgamento, a Oracle apontou para envolvimento do antigo presidente da SAP e hoje presidente-executivo da Hewlett-Packard, Leo Apotheker, nas operações da TomorrowNow, mas não ofereceu provas de que Apotheker estivesse ciente do roubo de arquivos.

A SAP reconheceu atividades indevidas, no julgamento, mas argumentou que a indenização não deveria superar os US$ 40 milhões. Em sua petição por uma redução no montante da indenização, a SAP solicitou que Hamilton use uma metodologia diferente de cálculo que resultaria em indenização entre US$ 28 milhões e US$ 408,7 milhões.

Como alternativa, a SAP pediu para Hamilton determinar um novo julgamento.

A Oracle quer que a decisão original do tribunal seja mantida. “O veredito não é ‘especulativo’, ‘subjetivo’ ou injusto, como sustenta a SAP”, afirmou a Oracle na petição.

/ Dan Levine (REUTERS)