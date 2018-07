Apesar de a loja digital da Saraiva oferecer alguns arquivos para locação, os episódios de Friends só poderão ser comprados. Os arquivos, em formato WMV e com tamanho médio de 250 MB, têm proteção DRM. A restrição limitará a cópia do arquivo a três máquinas, mas o usuário poderá assistir ao episódio quantas vezes quiser.

Uma funcionalidade interessante é a possibilidade de agrupar os episódios por temas e comprá-los em pacotes promocionais. A Saraiva tem um software que gerencia os downloads da loja, que deverá ser instalado por quem quiser comprar os episódios.

Mas vale destacar o seguinte: comprando os episódios nesse formato, para ter a série completa o fã precisa desembolsar R$920,40 R$599,00. Na própria loja da Saraiva, o box completo de Friends, que traz as 10 temporadas em 40 DVDs, sai hoje por menos da metade desse valor: R$ 399.

Atualizado em 14/08 às 12h34: assessoria da Saraiva entrou em contato com o Link por e-mail e informou que, no caso da aquisição de uma temporada completa, o consumidor paga um valor promocional: R$59,90. Logo, comprar as dez temporadas sai por R$599,00, e não R$920,40.