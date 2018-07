“Pessoalmente cuido tanto do texto de um blog como de uma página de romance”, arrematou o Nobel português, de 86 anos. Atualmente, ele prepara o lançamento de um livro com textos publicados em seu blog.

Saramago afirmou ainda que “a prática do blog levou muitas pessoas que antes pouco ou nada escreviam a escrever. Pena que muitas delas pensem que não vale à pena se preocupar com a qualidade do que se escreve”. Para o livro, que será lançado em um encontro com blogueiros no próximo dia 25 em Lisboa, o escritor selecionou alguns dos artigos publicados por ele durante os seus primeiros seis meses como blogueiro.

O blog Caderno de Saramago foi lançado em setembro do ano passado com o objetivo de criar uma nova forma de comunicação entre Saramago e seus leitores. Na época, segundo o autor, no espaço ele iria tratar de “o que for, comentários, reflexões, simples opiniões sobre isto e aquilo, enfim, o que vier a talhe de foice”.

Em 15 de setembro, para inaugurar o blog o escritor usou um texto antigo sobre Lisboa, que segundo Saramago, se tratava de uma verdadeira “carta de amor” à capital portuguesa. “Decidi então partilhá-la com os meus leitores e amigos tornando-a outra vez pública, agora na página infinita da internet, e com ela inaugurar o meu espaço pessoal neste blog”, escreveu Saramago, ao apresentar o texto.

Os textos que se seguiram no blog refletem o espírito crítico de seu autor. Em um dos posts, ele escreveu que “realmente, na terra da máfia e da camorra, que importância pode ter o fato comprovado de que o primeiro-ministro seja um delinquente?”. Não por acaso, a editora Einaudi, de propriedade de Silvio Berlusconi, censurou o livro na Itália.

Além de Berlusconi, outros políticos como Barack Obama, atual presidente dos EUA, Nicolas Sarkozy, líder francês e o ex-presidente dos EUA, George W. Bush, também foram citados por Saramago, nos mais de cem textos produzidos por ele para o blog.

Quanto a seu blog, o autor de “Ensaio sobre a Cegueira” disse ainda que não usa o espaço para defender “nenhuma ideia em particular”. E completou: “os sismógrafos não escolhem os terremotos, reagem aos que vão ocorrendo, e o blog é isso, um sismógrafo”.