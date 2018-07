O presidente francês Nicolas Sarkozy disse que convidará líderes de empresas ligadas à internet para uma reunião do G8 para discutir regulação da rede. Sarkozy cobra dos demais governos mais controle sobre os impostos cobrados das empresas do setor.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Regulação da internet é um dos principais tópicos da reunião (26 e 27 de maio), que deverá ocorrer em um resort costeiro em Deauville, ao norte da França. Além disso, será discutido também a ajuda econômica aos países do norte africano – em função dos levantes políticos deste ano.

“Antes do encontro em Deauville, nos reuniremos em Paris com eminentes representantes de empresas de internet do mundo, que participarão do fórum G8 para ajudarem nas discussões com chefes de estados e governos”, disse Sarkozy acrescentando que pediria aos líderes das empresas que fossem ao encontro pessoalmente.

O governo Sarkozy assinou um decreto oficial na semana passada criando o Conselho Nacional Digital, composto por 18 membros, com o objetivo de orientarem o governo francês em assuntos sobre internet.

Criando o novo órgão, Sarkozy disse que queria discutir a questão de “tributação digital” sobre grandes empresas, como o Google.

O presidente francês disse que não era normal que empresas de internet realizem imensos negócios em países como a França – onde o Estado ajudou a financiar a infraestrutura de telecomunicações – mas direcionam “todos os seus impostos com o único objetivo de aumentar a própria eficiência fiscal”.

“Entre aquilo e um nível de tributação que prejudicaria a criação de novos empresas de internet… entre nada e o excesso, não podemos achar um acordo?”, questionou Sarkozy.

// Emmanuel Jarry (Reuters)