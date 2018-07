A Jumio, startup que promete simplificar os pagamentos online com um serviço que se diz rápido, fácil de usar e totalmente seguro, ainda não lançou seu site e já está chamado muita atenção. Primeiro, o novo investimento de Daniel Mattes, o CEO da startup, nomeou cabeças do Google e da Amazon, além de veteranos da Nasa, para seu quadro de diretores. Agora, levantou mais de US$ 6,5 milhões um rodada de investimentos que foi liderada por Eduardo Saverin.

Segundo o site TechCrunch, o brasileiro cofundador do Facebook liderou a última rodada de financiamento da startup e contribui com mais da metade do total arrecadado. E ele também fará parte do quadro de diretores do Jumio.

Ainda segundo a reportagem do site, Saverin, atualmente, passa a maior parte de seu tempo em Cingapura e ficará envolvido ativamente nos negócios da Jumio no mercado asiático.

O brasileiro, que já está na lista da Forbes das pessoas mais ricas do mundo graças à sua participação nos ganhos do Facebook, também liderou uma rodada de investimentos do site de buscas Qwiki. Por ter participado do lançamento e, principalmente, ter percebido o potencial do Facebook, o nome de Eduardo Saverin é bem visto no mercado e traz confiança para a marca em que investe.