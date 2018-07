Eric Schmidt recebia pagamento simbólico de US$ 1. FOTO: EFE/Tobias Hase

O bilionário Eric Schmidt agora está mais confortável em aceitar um salário anual de mais de US$ 1 milhão como ex-CEO do Google do que na época em que comandava a empresa mais poderosa da internet.

Depois de se voluntariar a receber um salário anual simbólico de US$ 1 durante os 10 anos que passou como CEO, Schmidt agora vai receber um aumento de US$ 1,25 milhão em seu novo cargo de presidente executivo. O primeiro pagamento foi feito em 4 de abril, quando Schmidt foi substituído pelo cofundador Larry Page.

O pacote de compensação também teve um aumento e garantirá a Schmidt um bônus anual de mais de US$ 6 milhões. O executivo de 55 anos está entre as pessoas mais ricas do mundo e tem um patrimônio líquido estimado em US$ 7 bilhões, acumulados principalmente com as ações que ele comprou e recebeu do Google depois de se tornar CEO em 2001.

Quando Schmidt entrou no Google, a empresa tinha uma receita estimada que não chegava a US$ 90 milhões. No seu último ano como CEO, a receita passou os US$ 29 bilhões.

O conselho do Google tem oferecido um pagamento maior a Schimidt todos os anos — o que é sempre rejeitado por ele. Desta vez, porém, Schmidt aceitou quando o comitê do conselho (que inclui o CEO da Intel, Paul Otellini, e o investidor John Doerr) decidiu que ele merecia um aumento em seu novo cargo, em que ficará focado em aquisições e relações com o governo. O conselho também queria premiar Schmidt por suas conquistas como CEO, de acordo com um porta-voz do Google.

O aumento e o novo bônus complementam as ações com valor de US$ 100 milhões que o conselho deu a Schmidt logo depois do anúncio de sua substituição em janeiro. O estoque de ações será pago pelos próximos quatro anos, um sinal de que o Google quer que Schmidt continue na empresa.

Larry Page e o outro cofundador do Google Sergey Brin, que têm uma fortuna estimada em US$ 20 bilhões cada um, também insistiram em continuar com seus salários anuais de US$ 1 e recusaram outra compensação com exceção de um bônus de fim de ano de US$ 1 mil que o Google tem pagado a todos os funcionários quase todos os anos.

Agora que Page é o CEO, ele também receberá salário de US$ 1, assim como Brin, que trabalha em projetos de longo prazo da empresa.

Ao aceitar salários simbólicos, Schmidt, Page e Brin sinalizam aos acionistas que acreditam na estratégia da empresa e que a dedicação ao trabalho pode aumentar o preço das ações. Como são os principais acionistas, a sua renda aumenta com a valorização do Google.

Embora as ações do Google estejam 30% menores do que o valor máximo já atingido, no fim de 2007, elas mais que quintuplicaram desde que a empresa abriu capital em 2004.

O CEO da Apple, Steve Jobs, também limitou seu salário ao valor simbólico de US$ 1 depois que as ações da empresa subiram nos últimos anos.

