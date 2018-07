Há fortes sinais de que uma nova bolha está se formando com a excessiva valorização das empresas de internet, afirmou o presidente-executivo do Google Eric Schmidt em entrevista para uma revista suíça na quinta-feira, 10.

Questionado sobre as valorizações de companhias como o Facebook e a desenvolvedora de games Zynga, Schmidt afirmou em entrevista à revista Bilanz que “há fortes sinais de que uma bolha está se formando… Mas as valorizações são o que são. As pessoas acreditam que as ações das empresas de internet terão grandes vendas no futuro.”

O Wall Street Journal revelou na quinta-feira que o Google, o Facebook e outras empresas discutiram, sem grandes pretensões, a possibilidade de adquirir o Twitter, estimando o valor da companhia em até US$ 10 bilhões.

Questionado se planejava ficar mais quatro anos no Google para receber indenizações em ações com o valor de US$ 100 milhões, Schmidt disse: “Sim, essa é a minha intenção”.

O Google afirmou mês passado que o co-fundador Larry Page assumirá a presidência-executiva a partir de 4 de abril, quando Schmidt se tornará presidente-executivo do conselho de administração.

