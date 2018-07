PROTESTO NO SCRIBD

Site fez palavras desaparecerem para mostrar ameaça à liberdade de expressão trazida por projeto de lei americano

SÃO PAULO – O Scribd, plataforma de compartilhamento de documentos na web, realizou um criativo protesto contra o projeto de lei anti-pirataria que tramita atualmente no Congresso americano.

Conhecido como SOPA (Stop Online Piracy Act), a nova legislação responsabiliza sites pelo conteúdo postado por usuários. Isso significa que se um usuário do Tumblr ou do Facebook postar algo considerado infrator, a punição pode recair sobre os donos desses sites. AS penas incluem desde o bloqueio do site até a prisão dos responsáveis por até cinco anos. Não é de se estranhar, então, que nomes como Google, Facebook, Linkedin, Twitter, eBay, Cretaive Commons, Aol e Mozilla estejam unidos contra o projeto.

O projeto teve sua votação atrasada. Enquanto isso, lobistas das corporações de entretenimento e seus representantes tem usado o tempo para recarregar as baterias.

O Scribd resolveu chamar a atenção para o efeito que a nova legislação teria na liberdade de expressão online. Aplicou um efeito que fez desaparecer as palavras de um documento no site. Veja na foto acima como ficou. O efeito não está mais funcionado

“Com legislação como essa em vigor, domínios inteiros como Scribd podem desaparecer da web”, advertiu Jared Friedman, cofundador do site que tem um bilhão de páginas de documentos no site.