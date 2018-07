Nos termos, o Pinterest deixa claro: toda e qualquer publicação não deve ferir os direitos autorais de terceiros

SÃO PAULO – Os termos de uso do Pinterest dizem que ao “pinar” qualquer conteúdo o usuário dá à empresa criadora do site uma licença eterna e irrestrita para ela fazer o que bem entender com aquele conteúdo. Essa é uma prática comum entre serviços de internet – o mesmo ocorre no Twitter, por exemplo – e, além da aplicabilidade comercial, a regra é necessária para o funcionamento desses serviços.

Mas os termos do Pinterest também dizem que ao publicar qualquer conteúdo o usuário está atestando que detém todos os direitos necessários para autorizar tal licença eterna e irrestrita e que a publicação em questão não fere os direitos autorais de terceiros.

Em tempos de caça aos piratas online, o Pinterest quer garantir que não será responsabilizado por uso indevido de material protegido por direitos autorais, deixando a responsabilidade toda a cargo dos usuários.

Já pensando nessa estratégia defensiva, o Pinterest liberou um código de programação para os sites que não querem ter seu conteúdo compartilhado. O código bloqueia o bookmark do site e impede as imagens de serem “pinadas”.

Mas vale lembrar que uma foto “pinada” também funciona como um link para que qualquer usuário que veja uma imagem em um mural possa chegar à página de onde ela saiu, originalmente.

O Pinterest já se mostrou, inclusive, um grande direcionador de tráfego, respondendo por 3,6% de todo o tráfego de referência da internet em janeiro, a frente de sites já estabelecidos como YouTube, Reddit, Google Plus, LinkedIn e MySpace, de acordo com a empresa de pesquisas Shareaholi. O Facebook segue líder de redirecionamento de tráfego, com 26,4%.

