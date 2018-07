A internet está baseada no compartilhamento. A informação só circula porque alguém achou aquilo legal e resolveu dividir com alguém – ou com o mundo. Só que, ao circular, muitas vezes se perde quem foi o autor original da obra. Ou o caminho que ela percorreu até chegar até você.

O infográfico See Something Cite Something mostra exatamente isso. E te dá as opções para fazer um uso justo do conteúdo a partir do instante em que você acha algo legal pela web: