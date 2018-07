SÃO PAULO – Depois de virar assunto de Justiça e ser removido da App Store brasileira, o app Secret passou por mudanças nessa sexta-feira, 22, como forma de evitar o bullying e tentar voltar a ser uma plataforma amigável para seus usuários divulgarem segredos e ideias que não teriam coragem de contar para ninguém.

Duas são as principais novidades da plataforma: posts com nomes próprios serão bloqueados, e o aplicativo não aceitará mais o carregamento de fotos que foram enviadas por mensagem, nem tiradas pelo celular. A partir de agora, se você quiser colocar uma foto em um post no Secret, precisará primeiro subi-la no Flickr — a ideia por trás da mudança é evitar que o app seja usado como uma plataforma para o ‘revenge porn’ — ou tirá-las na hora, com o próprio aplicativo do Secret.

Exemplos de posts no Secret. FOTO: Exemplos de posts no Secret. FOTO: Reprodução

Além disso, segundo os desenvolvedores do Secret, o app conta também com um filtro que detecta palavras-chave, sentimentos e imagens que podem violar suas normas de uso. Caso isso aconteça, o usuário será notificado para repensar a publicação; se quiser seguir em frente, a postagem será analisada pela equipe do Secret. “Pesquisas mostram que dar ao usuário a oportunidade de repensar antes de publicar algo negativo reduz dramaticamente o mau comportamento”, diz a empresa.

Outra novidade é que os segredos poderão ser usados também como pesquisas, permitindo a quem lê dizer “sim” ou “não” a respeito do que foi publicado. A atualização está disponível para Android, e deve chegar ao iOS na semana que vem.