SÃO PAULO – O aplicativo Secret vai deixar de existir por decisão de seu criador, David Byttow. O executivo disse que o app de mensagens anônimas hoje “não representa a visão que eu tinha quando comecei a empresa”.

Escrevendo em um post no Medium, Byttow afirmou que o anonimato permitido pelo programa seria uma grande ajuda à expressão criativa e à comunicação aberta. “Mas é também uma grande faca de dois gumes, que precisa ser usada com respeito e cuidado”.

Há meses, o Secret vem sendo acusado de facilitar o bullying e o assédio moral na internet, uma vez que usuários não precisam se identificar.

Um artigo escrito pela editora-chefe do site Pando Daily, Sarah Lacy, apontou o dedo para investidores que “ficam tentando justificar as mentiras e a difamação do Secret”. Segundo ela, muitos CEOs e investidores do Vale expressaram sua indignação com o aplicativo que chegou a receber investimento de US$ 36 milhões. Todos falaram em off, exceto Marc Andreessen, conhecido investidor do Vale do Silício (incluindo do Pando).

Em agosto do ano passado, um promotor de Vitória protocolou uma ação civil pública pedindo que as lojas de aplicativos do Google, Apple e Microsoft tornassem indisponível o Secret para brasileiros. Para o autor da ação, Marcelo Zenkner, do Ministério Público do Espírito Santo, “a Constituição brasileira não permite o anonimato. Logo, esse aplicativo tem que ser extirpado”. Em setembro, a Justiça do ES liberou a volta do aplicativo às lojas.

Byttow afirmou que passará as próximas duas semanas desligando “de maneira elegante” o aplicativo. Ele declarou que a maior parte da equipe já “foi atrás de outras oportunidades mais empolgantes”. O executivo disse também que pretende devolver o dinheiro investido no aplicativo.