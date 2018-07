Deu no Destructoid. A Sega, “mãe” do Sonic, do Mega Drive e do Dreamcast, lançará um robozinho antropomórfico feminino. Em português claro, um cruzamento de Barbie com Exterminador do Futuro.

A bonequinha, denominada EMA (Eternal Maiden Actualization, ou atualização da eterna donzela)tem 38 centímetros de altura, dança, canta, entrega cartões de visita e ainda anda de forma elegante.

O mais legal: ela tem a habilidade de distribuir beijinhos quando detecta um rosto humano no ambiente.

EMA não tem preço definido, mas espera-se que ela preencha a lacuna deixada pelo Aibo, o cãozinho robô que deixou de ser comercializado pela Sony.